Около 900 заявлений на комплексную услугу «Ветеран труда» подали в Подмосковье

С начала года на портале госуслуг Московской области подано 879 заявлений на оформление комплексной услуги «Ветеран труда». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

По одному электронному заявлению заявители могут получить сразу 5 услуг: присвоение звания ветерана, оформление социальной карты, назначение компенсации расходов на коммунальные услуги, назначение ежемесячной денежной выплаты, предоставление компенсации за домашний телефон.

Жители Московской области, имеющие право на дополнительные меры соцподдержки при достижении пенсионного либо предпенсионного возраста (60 лет — для мужчин и 55 лет — для женщин) за отдельные достижения в труде могут получить звание «Ветеран труда». Также статус ветерана труда присваивается при наличии государственных наград и почетных званий, благодарностей и почетных грамот от президента РФ и имеющим необходимый трудовой стаж.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Комплексные услуги». Чтобы воспользоваться ею, следует авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы. Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.