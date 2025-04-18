Около 8 тыс ветеранов Подмосковья получат единовременную выплату к 9 Мая

В апреле «Почта России» доставит ветеранам и труженикам тыла выплаты к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В Подмосковье их получат около 7,9 тыс. человек, а по всей стране — 150 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

Почтальоны доставят единовременные денежные выплаты непосредственно получателям. Согласно указу президента Российской Федерации, сумма зависит от категории получателей. По 80 тыс. рублей выплатят инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны; по 55 тыс. рублей — работникам тыла и бывшим совершеннолетним узникам концлагерей и гетто. Помимо этого, людей, переживших тяготы войны, поддержат и региональные власти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.