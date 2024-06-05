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Около 72 лифтов заменят в Мытищах по программе капремонта до конца года

До конца года в рамках капремонта в городском округе Мытищи запланировано заменить 72 лифта в 19 МКД. Лифтовой парк Московской области составляет порядка 60 тысяч лифтов. В ходе реализации программы капремонта с 2014 года заменено 12,9 тыс. лифтов в многоквартирных домах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

«Весь лифтовой парк, отработавший нормативный срок 25 лет, в Подмосковье заменен. С 2020 года программа по замене лифтов реализуется в плановом режиме», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства МО Антон Велиховский.

По его словам, в 2023 году заменили порядка 270 лифтов. В планах на 2024 год установить более 560 новых лифтов.

Самая большая потребность замены лифтового оборудования коснется крупных городских округов, таких как Богородский, Балашиха, Мытищи, Электросталь, Сергиево-Посадский, Королев, Красногорск, Люберцы, Щелково, Домодедово, Пушкинский, Серпухов, Химки.

Все новые лифты российского и белорусского производства. Рисков в сбое поставок необходимых комплектующих нет. А приемка выполненных работ проводится с обязательным участием надзорных органов и представителей общественности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.