Около 65% газовых плит проверили в Москве в 2024 году

Сотрудники комплекса городского хозяйства в 2024 году проверили в столице примерно 1,2 млн газовых плит, которые стоят в квартирах у горожан. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле», — отметил Бирюков.

Каждый год в столице организовывается техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах. В промежутке с января по сентябрь проверена работоспособность примерно 1,2 млн газовых плит. Это почти 65% от общего количества таких приборов, установленных в городе, подчеркнул Бирюков.

Если во время проверки обнаруживается нарушение, то его в кратчайшие сроки ликвидируют. Жителям рассказывают, как правильно обращаться с газовым оборудованием. Им предоставляются особые памятки.

Около 1,8 млн московских семей используют газовые плиты. Чтобы не допустить возникновения инцидентов, оборудование нужно вовремя проверять, считает Бирюков. Дело в том, что владелец или тот, кто арендует квартиру, несет ответственность за состояние устройства.

Заммэра Москвы напомнил, что газовая плита в среднем служит от 10 до 12 лет. Когда это время проходит, портятся рассекатели горелок, газовые краны, ухудшается теплоизоляция духового шкафа. Поношенное устройство уже не сможет стабильно работать. Его безопаснее будет заменить.

На газовой плите должна быть установлена особая система «газ-контроль». Благодаря ей «голубое топливо» перестает подаваться, если нет огня.

Бирюков добавил, что информацию о том, когда проверяют газовое оборудование, публикуют заранее. Объявления можно найти в подъездах, на информационных стендах и во дворах.