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Около 500 новых лифтов установили в 160 домах Подмосковья в 2024 году

В Московской области продолжается плановая замена старого лифтового оборудования. В рамках областной программы капремонта заменен 471 лифт в 162 многоквартирных домах региона. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Заказчиком работ выступает фонд капитального ремонта Московской области. За соблюдением строительных норм и правил в ежедневном режиме следили эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

С момента старта программы (в 2014 году) в Подмосковье заменили 13,5 тыс. лифтов. Таким образом, лифтовой парк региона, насчитывающий порядка 60 тыс. единиц, полностью обновлен: все лифты, отработавшие нормативный срок эксплуатации в 25 лет, заменены на новые. Начиная с 2020 года работы идут в плановом режиме.

Новые лифты соответствуют современным стандартам безопасности. Они оснащены антивандальным оборудованием, работают практически бесшумно и потребляют меньше электроэнергии за счет использования светодиодного освещения. Для дополнительной защиты пассажиров дверные проемы оснащены интеллектуальными датчиками.

Чтобы проверить, когда в вашем доме запланирована замена лифтов, перейдите на интерактивную карту капремонта на сайте фонда по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важно обращать внимание на жалобы жителей на лифтовое оборудование, даже если по регламенту его еще рано менять.

Он отметил, что регламент не всегда отражает реальное состояние дел.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.