Около 4 тыс выписок из реестра собственности получено в Подмосковье онлайн

С начала года на портале госуслуг Московской области подано почти 4 тысячи заявлений на получение выписки из реестра собственности. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга является комплексной. В рамках нее по одному онлайн-заявлению можно получить выписки из региональных и муниципальных реестров имущества сразу на несколько объектов собственности. Выписка подтверждает факт учета объекта в реестре имущества, носит информационный характер и предназначена для предъявления по месту требования. Информация предоставляется о зданиях, сооружениях, жилых и нежилых помещениях, земельных участках, а также объектах движимого имущества.

Получить услугу могут индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица. Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму заявления. Решение о предоставлении услуги поступит в личный кабинет заявителя в течение 1 рабочего дня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.