Около 280 крыш жилых домов капитально отремонтировали в Москве с начала года

Около 280 крыш многоквартирных домов капитально отремонтировали в столице с начала 2024 года. За время реализации программы капремонта с 2015 года выполнены работы более чем на 8 тыс. крыш жилых домов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

До конца года в рамках региональной программы капитального ремонта планируется привести в порядок 712 кровель, из них 427 — плоские наплавляемые крыши и 285 — металлические скатные. На сегодня завершены работы по ремонту 277 кровель — 166 плоских и 111 металлических скатных.

Специалистам предстоит полностью заменить кровельное покрытие, отремонтировать стыки плит, ограждения, места примыкания кровли к фронтонам и карнизам.

Капитальный ремонт плоских крыш — сезонный вид работ, его можно проводить только в теплое время года.

Скатные металлические крыши можно менять круглогодично, во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом и утепляют чердачное перекрытие.

Бирюков отметил, что московская программа капремонта — один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в РФ, но и в мире. В нее вошли более 29 тыс. домов общей площадью свыше 290 млн кв. м.