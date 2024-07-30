Фото - © М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

сегодня в 18:56

Около 20 км набережных реки Яузы благоустроят в Москве до октября

В этом сезоне власти столицы приведут в порядок около 20 км набережных реки Яузы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

По его словам, эта территория не реконструировалась около 30–40 лет. Власти преобразят набережную в качественное общественное пространство у воды. Работы по благоустройству планируют завершить до октября.

На большей части набережных оптимизируют проезжую часть и расширят тротуары. Здесь появится свыше 60 пешеходных переходов и 15 современных остановок.

На Подгорской и частично Устьинской набережных организуют двустороннее движение и изменят схему движения пассажирского транспорта.

Кроме того, уложат газоны, организуют велопарковки, отремонтируют 4 автодорожных и 4 пешеходных моста, заменят освещение, в том числе установят контрастное на нерегулируемых пешеходных переходах.

В прошлые годы власти привели в порядок порядка 70 км набережных Москвы-реки. Работа по благоустройству все еще ведется. В 2024 году преобразят еще свыше 27 км.

Ранее стало известно о благоустройстве парка-музея «Коломенское». Его обновят до 2026 года.