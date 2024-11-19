Около 2 тыс незаконных частных рекламных объявлений ликвидировали в Истре

Около 2 тыс. незаконных частных рекламных объявлений ликвидировали сотрудники МБУ «ДОДХИБИМР» в Истре с начала осени. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Речь идет о рекламном мусоре, который расклеивается на заборах, информационных щитах, опорах линий электропередачи, электрощитах, деревьях и даже на дорожных знаках. Все это портит внешний облик населенных пунктов и, самое главное, является незаконным.

Важно знать, что объявления с информацией о товаре или услугах, размещенные в неустановленных местах без согласования — это административное правонарушение.

В городском округе Истра на подконтрольных МБУ территориях ежедневно удаляют десятки таких листовок. Подсчитали, что с начала сентября по 18 ноября было удалено порядка 2 тыс. расклеек рекламного мусора. Только за последнюю неделю в округе было ликвидировано 200 частных незаконных объявлений.

Администрация городского округа Истра призывает граждан не нарушать закон и рекомендует использовать разрешенные места и методы для размещения частной рекламы.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.