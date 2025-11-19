Около 18 тыс игровых элементов окрасили в Подмосковье с начала года

На территории Московской области с начала года устранено порядка 18 тыс. дефектов окрасочного слоя архитектурных форм на детских площадках, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

«На территории региона насчитывается более 20 тыс. детских и спортивных площадок. Аварийные дефекты, влияющие на безопасность жителей, должны быть устранены в течение суток, а также необходимо временно ограничивать доступ детей на площадку до приведения оборудования в нормативное исправное состояние», — ранее отмечал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Наибольший объем работ выполнен в:

Балашихе — окрашено порядка 1,2 тыс. сооружений;

Пушкинском — более 1,1 тыс.;

Серпухове — свыше 960.

Детская площадка является важным элементом социальной среды каждого округа в регионе. Состоянию объектов благоустройства на территории игровых зон инспекторский состав Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области уделяет пристальное внимание. Сотрудники ведомства проводят регулярные рейды. Основной акцент — на безопасность маленьких граждан, а также на эстетический вид малых архитектурных форм.

О ненадлежащем состоянии игровых зон и элементов на них, требующих покраски, жители могут сообщить в территориальные отделы министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.