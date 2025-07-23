Около 16 тыс заявлений по оформлению субсидии на оплату ЖКУ подали в Подмосковье

С начала года на региональном портале онлайн-услугой по оформлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг воспользовались порядка 16 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Оформить субсидию могут граждане, имеющие прописку в Подмосковье. При этом расходы на коммунальные услуги должны превышать 22% от совокупного дохода семьи. Размер субсидии рассчитывается в зависимости от размера стандартов стоимости ЖКУ и стандартов нормативной площади жилого помещения: для одиноко проживающих — 33 кв. м на семью из двух человек — 42 кв. м на каждого члена семьи от 3-х человек — по 18 кв. м.

Услуга «Субсидия на оплату коммунальных услуг» доступна на портале в разделе «Дом и ЖКХ» — «Господдержка». Чтобы оформить ее, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму заявления. Отметим, что в услугу внедрен сервис предпроверки, который проверит, была ли получена субсидия ранее или ее назначили или продлили проактивно. Сервис предоставит информацию о дате окончания периода выплаты и сведения о необходимости повторной подачи заявления.

Оформить субсидию на ЖКУ можно также с помощью приложения Добродел.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.

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