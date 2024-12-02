Около 1,2 млн тонн вторсырья собрали в Москве за 9 месяцев

Около 1,2 млн тонн вторсырья собрали в российской столице с января по сентябрь 2024 года. В мегаполисе на протяжении пяти лет действует программа раздельного сбора мусора и она показывает положительный результат, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Количество собираемого вторсырья увеличивается. За первые девять месяцев 2024 года собрали и отправили перерабатывать 1,2 млн тонн мусора, отметил Бирюков.

В начале программы, в 2020 году, собрали только 880 тыс. тонн вторичного сырья. В 2023 году показатель был выше — 1,6 млн тонн.

Для упрощения процесса раздельного сбора мусора в Москве создали двухконтейнерную систему. На улицах города размещены мусорные баки, на которых есть серая и синяя маркировка. В первые выбрасывается пластик, бумага, металл и стекло. Во вторые — другие отходы.

Мусор собирает и вывозит примерно тысяча единиц спецтехники. Вторсырье привозят на предприятия по сортировке. Там его разделяют на десятки компонентов, например, стекло, металл, пластик. После этого отходы используются в производстве.

Москвичи сами решают, участвовать в раздельном сборе мусора или нет. Однако ежегодно количество таких граждан увеличивается.