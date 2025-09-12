Около 1 тыс раз воспользовались услугой по проверки приборов учета газа в Подмосковье

Услуга по поверке газовых счетчиков доступна на региональном портале госуслуг. Ею уже воспользовались почти 1 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Услуга доступна на портале в разделе «Дом и ЖКХ». Воспользоваться ею могут собственники частных домов и квартир в многоэтажках. Для этого необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и выбрать желаемую дату проведения работ.

Такой способ обращения дает пользователям значительные преимущества: подача заявки онлайн в любое удобное время, выбор подходящей даты выезда специалиста и предварительное согласование времени, а также возможность подписать акт выполненных работ в электронном виде.

Эксперимент по внедрению электронного документооборота в сфере обслуживания газового оборудования проводится в Московской области совместно с федеральным Правительством.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.