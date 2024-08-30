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Очередной дом в Мариуполе восстановлен силами строителей из Подмосковья

В Орджоникидзевском районе Мариуполя завершены работы по восстановлению еще одного многоквартирного жилого дома, пострадавшего в ходе боевых действий. Здание, получившее серьезные повреждения от осколков снарядов и частично утратившее кровельное покрытие, было отремонтировано силами строителей с осени 2022 года, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Ремонтно-восстановительные работы включали восстановление поврежденных конструктивных элементов здания, полную замену кровли, а также обновление систем центрального отопления, газоснабжения и электроснабжения. В доме установлены новые пластиковые окна, выполнена внутренняя отделка мест общего пользования.

Завершение работ значительно улучшило условия проживания для всех жителей дома, создав безопасную и комфортную среду.

Контроль за качеством и безопасностью проведенных работ осуществлялся экспертами ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» (ГБУ МО «УТНКР») в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой». ГБУ МО «УТНКР» активно участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, начиная с момента старта работ. Специалисты ГБУ проводят обследование пострадавших объектов и сопровождают каждый этап восстановления, гарантируя его высокое качество.

Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» доступна по ссылке.

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По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.