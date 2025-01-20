Обыски проходят в районных администрациях Петербурга из-за падения льда на людей

Правоохранители пришли с обысками в пять районных администраций Санкт-Петербурга в понедельник утром из-за массового падения сосулек на горожан, сообщает «Фонтанка» .

Речь идет об администрациях Адмиралтейского, Василеостровского, Центрального, Приморского и Выборгского районов — там проходят оперативные действия.

Еще силовики нагрянули сразу в несколько управляющих компаний, это в том числе УК «Возрождение», «Строительные системы», ТСЖ «Приморье». Кроме того, они посетили и офис «Петербургского метрополитена», который находится на Московском проспекте.

Предварительно, обыски связаны с расследованием уголовного дела, возбужденного 14 января по фактам выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Его завели после массового падения сосулек на жителей, известно минимум о 7 случаях.