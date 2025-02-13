Обсуждение догазификации состоялось в Мытищах

Форум по социальной газификации состоялся в администрации городского округа Мытищи. В ходе встречи специалисты АО «Мособлгаз», представители администрации обсудили с жителями вопросы реализации договоров на догазификациюв связи с изменениями, внесенными в программу регионального правительства «Развитие газификации в Московской области до 2035 года», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На встрече отмечено, что большое количество поступающих обращений в первую очередь касаются переноса сроков догазификации. Все заданные мытищинцами вопросы взяты на контроль. Жители оставили заявки, чтобы в будущем каждый случай был рассмотрен в индивидуальном порядке. Форум по социальной газификации в администрации городского округа Мытищи стал важной площадкой для общения между властью, газоснабжающей организацией и жителями. Он позволил обсудить проблемные вопросы, найти пути их решения и повысить информированность населения о программе социальной газификации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.