Парки Клина будут обслуживать 3 электрических трицикла

В помощь сотрудникам паркового комплекса округа Клин приобретены 3 новых электрических трицикла. Модель трицикла — грузовая тележка. Накануне новая техника доставлена в парк, сотрудники парка провели ее первый тест-драйв. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Электромашины будут использовать в самых крупных зонах отдыха. Это Сестрорецкий парк и лесопарк «Талицкий лес» в Клину, каждый имеет площадь около 30 га, а также парк Березовый в Высоковске площадью 21 Га.

Тележка имеет грузоподъемность около 1 тонны. И такой электронная «лошадка» станет хорошим подспорьем в хозяйственных делах, например, подвезти инструменты для ремонта или благоустройства, переместить необходимый груз и т. д.

«Идея приобрести такую технику пришла, когда мы ее увидели на прошедшей в этом году международной выставке ParkSeason EXPO 2025. Мы сегодня попробовали прокатиться. Все замечательно, управляется легко», — рассказал заместитель директора по лесопарковой территории «Талицкий лес» Михаил Переслегин.

Заряжается аккумулятор трицикла от розетки 220 Вольт, и они есть в помещениях во всех трех парках. Максимальная скорость — 25 км/час. Но по парковым зонам в целях безопасности рекомендуется передвигаться 7 км/час.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.