Обслуживание газового оборудования обсудили председатели МКД Ленинского округа

В историко-культурном центре состоялся очередной форум «Управдом», основной темой которого стало техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования на территории Ленинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Чтобы безопасно эксплуатировать газ в быту необходимо один раз в год допускать сотрудников АО «Мособлгаз» в квартиры, чтобы они проводили проверку. В ходе форума договорились с председателями многоквартирных домов о дальнейшем плодотворном сотрудничестве», — приводятся в сообщении слова заместителя начальника Видновского РЭС филиала «Юг» АО «Мособлгаз».

Собравшиеся, помимо обслуживания газового оборудования, обсудили вопросы вывоза коммунальных отходов.

«В социальных сетях участились обращения по вопросам складирования мусора у домов. Крупногабаритный мусор запрещено складировать возле подъездов. Мебель, холодильники, плиты нужно складировать на территориях специально оборудованных площадках. В иных случаях за это предусмотрен штраф», — рассказала участникам форума «Управдом» руководитель отделения ассоциации председателей многоквартирных домов Ленинского округа Людмила Лернер.

В форуме участие приняла также исполняющая обязанности замглавы Ленинского округа Елена Ващило. Председателям многоквартирных домов Ващило напомнила о функционировании на территории Московской области площадки ГИС ЖКХ для проведения общих собраний собственников в электронном виде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.