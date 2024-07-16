Общедомовые приборы учета: для чего нужны, кто оплачивает, в чем польза

Специалисты МосОблЕИРЦ рассказали про коллективные, или общедомовые приборы учета. Общедомовые приборы учета позволяют учитывать реальный объем потребления воды, газа, тепловой и электрической энергии, передает пресс-служба компании.

В многоквартирном доме может стоять один илинесколько приборов учета, отдельно для каждого вида коммунального ресурса.

Где находятся?

ОДПУ могут устанавливаться на границе балансовой принадлежности между управляющими и ресурсоснабжающими организациями: в подсобных или подвальных помещениях, на лестничных клетках. Электросчетчики стоят в местах присоединения сетей, в доме или поблизости — в щитках, шкафах, камерах распределительных устройств.

ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения, газоснабжения устанавливается в местах подключения многоквартирного дома к централизованным системам снабжения ресурсом.

Кто устанавливает?

ОДПУ электроэнергии может устанавливать только гарантирующий поставщик. Обязанность по установке ОДПУ воды, тепла и газа возложена на собственников помещений. Эти счетчики относятся к общему имуществу дома, поэтому решение об их установке принимается собранием собственников. Если такое решение не принято, установить ОДПУ может управляющая или ресурсоснабжающая организация.

Кто оплачивает?

Установка, обслуживание и замена общедомовых электросчётчиков производится за счет поставщика электроэнергии. Установку и обслуживание общедомовых счётчиков воды, тепла, газа оплачивают жители. Расходы на приобретение и установку приборов учета делятся между собственниками помещений многоквартирного дома.

По поручению УК или РСО в платежный документ может быть добавлена услуга «Установка ОДПУ (КПУ)». Плата за установку счетчиков начисляетсяединоразово или долями, равномерно в срок до 5 лет.

Как узнать, есть ли в доме общедомовой прибор учета?

Управляющая организация обязана предоставить потребителю по его требованию в течение 1 рабочего дня со дня обращения возможность ознакомиться со сведениями обобщедомовых приборах учета и их показаниях.

Кто и как часто снимает показания ОДПУ?

Исполнитель коммунальной услуги обязан ежемесячно снимать или получать от гарантирующего поставщика показания и заносить их в журнал учета.

Как проверить корректность работы и показаний ОДПУ?

В договоре ресурсоснабжения предусмотрены обязательств сторон по обеспечению работоспособности и соблюдению требований к эксплуатации приборов учета. Проверку ОДПУ электроэнергии осуществляет гарантирующий поставщик.

Проверку ОДПУ воды, тепла и газа делает управляющая или ресурсоснабжающая организация, в зависимости от того, с кем у жителей заключен договор ресурсоснабжения.

Как учитываются показания ОДПУ при начислении платы за коммунальные услуги?

Если показания поступают в МосОблЕИРЦ ежемесячно, плата рассчитывается исходя изфактических объемов потребления (если иной порядок не предусмотрен Правилами предоставления коммунальных услуг). Если показания снимаются не каждый месяц, то плата рассчитывается по нормативам или по среднемесячным показаниям.

Позже делается перерасчет исходя из фактических показаний.Как правило, это происходит в начале года, следующего за расчетным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

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