Образовательные организации в столице подготовили к отопительному сезону

Специалисты завершили работу по подготовке образовательных учреждений столицы к отопительному сезону. Они проверили оборудование и сети, обеспечивающие здания теплоснабжением, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы .

Заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что мероприятия были проведены в соответствии с графиком. Сейчас все школы, детские сады и другие образовательные объекты столицы абсолютно готовы к осенне-зимнему сезону.

Он добавил, что подготовке таких зданий уделяется особое внимание. В образовательные организации тепло подается в первую очередь, как только наступают холода.

Всего к осенне-зимнему сезону в мегаполисе подготовили более 74 тыс. зданий, в том числе свыше 34 тыс. МКД. Благодаря работам более 13 лет подряд отопительные сезоны в Москве обходятся без серьезных аварий и отключений.

Также ранее в Москве закончили гидравлические испытания теплосетей для подготовки к зиме. Специалисты подготовили более 9 тыс. км магистральных и 9,2 тыс. км разводящих сетей.