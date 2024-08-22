Объявлен конкурс на реконструкцию ВЗУ в Одинцовском округе

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции ВЗУ в Одинцовском городском округе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции водоводов и водоводных конструкций и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: «Реконструкция ВЗУ мощностью 600м³/сут по адресу: Московская область, Одинцовский г. о., п. ПМС-4, в том числе ПИР».

Предстоит выполнение обследования, инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение работ по реконструкции.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Одинцовского городского округа.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.