Объявлен конкурс на капремонт канализационного трубопровода от КНС-3, расположенного в Кашире

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту канализационного трубопровода от КНС-3, расположенного в городском округе Кашира, сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту канализационного трубопровода от КНС-3, расположенного по адресу: Московская область, г. о. Кашира п. Зендиково.

Подрядчику предстоит произвести комплекс работ по замене канализационной сети включая укладку трубопроводов, устройство канализационных и смотровых колодцев, камер переключений и пр.

Работы финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Кашира.

Срок окончания подачи заявок 26 апреля 2024 года.

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