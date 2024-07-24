Новый стандарт оснащенности применяют для подготовки к зиме в Подмосковье

В 2024 году в Подмосковье используют новый стандарт оснащенности техникой при подготовке к зиме, сообщил зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

«Мы посмотрели факт наличия техники по уборке территории <…> и сейчас для себя выработали стандарт на 2024 год. Мы сейчас его утвердим и доведем до всех муниципалитетов. Мы привязываемся к технике и количеству дворов. Цифры эти очень близки к московским, и видно по показателям наиболее серьезное отставание по самосвалам, по погрузчикам, экскаваторам-погрузчикам и по ручным роторам», — сказал Владислав Мурашов в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее губернатор заявил, что нужно вовремя приобрести средства малой механизации для уборки Московской области.

«Мы понимаем, что метлой и лопатой убрать густонаселенную территорию было бы предполагать наивно. Мы, как и договаривались, все, что касается малой механизации и механизации соответственно, должны приобрести вовремя. Знаю, что заказано и приобретается у нас порядка 1,5–2 тыс. ручных роторов и еще 350 единиц другой коммунальной техники», — сказал Воробьев.