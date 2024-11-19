Новый самосвал передали в Лотошино

Новый самосвал «МАЗ» передали в лотошинское муниципальное учреждение «Благоустройство» представители министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Городской округ Лотошино вошел в число 11 муниципалитетов Подмосковья, которые получили ключи от 24 самосвалов еще 14 ноября. Новые машины приобретены региональными властями и переданы в муниципалитеты в преддверии зимы.

Поздравить сотрудников «Благоустройства» приехали глава городского округа Лотошино Екатерина Долгасова и заместитель главы Вячеслав Попов.

«Мощный самосвал с кузовом на шестнадцать кубов, может возить, что угодно — зимой это будет снег, летом щебень или песок. Новая техника станет большим подспорьем в работе наших коммунальщиков», — отметила Екатерина Долгасова.

Она добавила, что ранее, в конце октября, правительство Подмосковья для нужд лотошинского «Благоустройства» приобрели и передали 25 ручных снегоуборщиков и трактор с функциями экскаватора и бульдозера».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили первую партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

По словам Воробьева, коммунальщикам пока передали только 92 единицы техники: экскаваторы-погрузчики и ручные роторные снегоуборщики. До ноября специалистам передадут и остальную технику, запасы которой в 2024 году пополнились.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.