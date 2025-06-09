Новый газопровод появится в СНТ Заозерный округа Пушкинский

«Мособлгаз» строит в СНТ Заозерный Ивантеевки округа Пушкинский новый распределительный газопровод в рамках президентской программы социальной газификации. Программа предусматривает строительство газопроводов до границ земельных участков без привлечения средств жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Проект реализуется на территории Московской области с июня 2021 года, с марта 2022 программа стала бессрочной.

«На данный момент проложено уже более 1 км сетей, из них более 600 м методом горизонтально-наклонного бурения, что позволяет проводить работы вдоль дорог и через дороги с сохранением дорожного покрытия. На данный момент осталось построить 300 м сетей», — рассказал заместитель директора по строительству филиала «Север» АО «Мособлгаз» Артем Корольков.

Строительство распределительного газопровода планируют завершить в июле. Он позволит подвести «голубое топливо» к домам более 40 потенциальных заявителей. На сегодня в СНТ Заозерный уже подали 13 заявок.

«Мы уже подали заявку. У нас заключен договор с „Мособлгазом“. Работы активно ведутся, чему мы несказанно рады, мы надеемся, что в ближайшее время пуск газа свершится и наши дома будут газифицированы», — делится жительница СНТ Заозерный Елена Пивоварова.

Чтобы подвести газ до границ земельных участков, необходимо подать заявку на социальную газификацию. Если пользователю положены льготы, то подать заявку можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.