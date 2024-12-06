Новые очистные сооружения введут в эксплуатацию в округе Подмосковья в 2026 г

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области совместно с экспертами подведомственной научно-исследовательской лаборатории ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проверили ход строительства очистных сооружений в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Работники лаборатории проверили качество устройства каменных и армокаменных конструкций.

Согласно проекту, коммунальный объект мощностью 40 тыс. куб. м в сутки будет обслуживать порядка 90 тыс. жителей Сергиево-Посадского городского округа и близлежащих территорий.

Очистные сооружения оснастят современными технологиями: глубокое удаление соединений фосфора, обеззараживание сточных вод ультрафиолетом и механическая обработка осадков с помощью центрифуг.

Коммунальный объект строят на территории действующих очистных в Птицеграде. Они продолжат свою работу до запуска новых сооружений, а после будут законсервированы.

Возведение объекта реализуется за счет средств областного бюджета и Фонда национального благосостояния. Окончание строительства запланировано на первый квартал 2026 года.

Реализация проекта обеспечит экологическую безопасность исторической центральной части города, входящего в Золотое кольцо России, а также позволит улучшить состояние водных объектов и окружающей среды в Сергиево-Посадском городском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.