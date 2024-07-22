В Пушкине проверили ремонт лифтов в подъездах

Руководитель отделения ассоциации председателей советов МКД Московской области по городскому округу Пушкинский Анна Дунаева проверила ход работ по замене изношенных лифтов в доме № 27 по улице Первомайская. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ регииона.

Срок эксплуатации любого подъемного механизма ограничен 25 годами. Весь лифтовой парк Подмосковья, отработавший свой нормативный срок, был своевременно заменен.

«В первую очередь в программу капитального ремонта включают лифты, срок эксплуатации которых подходит к завершению или превышает 25 лет. В текущем году в округе Пушкинский заменят 42 лифта, включая дом № 27 на улице Первомайская. Жители давно просили заменить старое оборудование, и на сегодняшний день здесь уже заменили грузовой лифт, отремонтировали шахту и ведутся завершающие работы. Малый лифт продолжает функционировать для удобства граждан. Все работы выполнены качественно и соответствуют современным стандартам. Уверены, жителям понравятся изменения», — сообщила Дунаева.

Все новые лифты произведены в России и Беларуси, что гарантирует стабильность поставок необходимых комплектующих. Приемка выполненных работ проводится с обязательным участием надзорных органов и представителей общественности.

За соблюдением строительных норм и правил при монтаже лифтов в ежедневном режиме следят эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский отметил, что приоритетной задачей ведомства является обеспечение комфорта и безопасности жителей.

«Замена старых лифтов на новые, отвечающие современным стандартам, — важный шаг в этом направлении. Жители дома № 27 на улице Первомайская смогут ощутить на себе положительные изменения уже в ближайшее время», — сказал министр.

Проверить, включен ли тот или иной дом в программу капремонта и узнать сроки проведения работ можно на сайте фонда по ссылке или самостоятельно в разделе «Карта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.