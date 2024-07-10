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Новую котельную запустят для жителей Ликино-Дулева в IV квартале 2024 года

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области в ходе профвизита проверили ход строительства новой блочно-модульной котельной, возводимой в районе ЛИАЗ города Ликино-Дулево на территории Орехово-Зуевского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Компания «ИКС Орехово-Зуево» продолжает модернизацию системы теплоснабжения округа. Текущая строительная готовность объекта достигла 60%.

На объекте завершен этап работ по технологическому присоединению теплосетей и газоснабжения. Застройщик производит подключение котельной к электросетям и системе водоснабжения. Следующим этапом станут пусконаладочные работы, а также благоустройство прилегающей территории.

Новая котельная состоит из 26 блок-модулей, которые предварительно собрали вместе с оборудованием на территории производителя. Общая площадь объекта составляет порядка 509 кв. м, тепловую мощность в 40 МВт обеспечат пять котлов. Основным топливом станет природный газ.

Завершить строительство планируют в IV квартале 2024 года. Новая котельная обеспечит теплом и горячей водой более 10 тыс. жителей района ЛИАЗ, а также социальные учреждения.

В Орехово-Зуевском городском округе в рамках концессионного соглашения компания «ИКС Орехово-Зуево» возводит 24 блочно-модульных котельных, центральный тепловой пункт и 16 километров тепловых сетей. Также реконструируются 18 котельных, 3 ЦТП и 68 километров теплосетей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.