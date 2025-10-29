Новая спецтехника повысит надежность работы систем водоотведения в Дмитрове

В рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева и масштабной программы закупок, инициированной МинЖКХ Московской области, «Дмитровский водоканал» получил новую каналопромывочную машину. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дмитровского округа.

Новая модель стала самой мощной и универсальной в хозяйстве предприятия. За ней закреплены водитель и механик, прошедшие необходимое обучение. Современная техника, оснащенная мощным насосом высокого давления (до 160 бар), предназначена для эффективной очистки и промывки ливневой канализации и устранения засоров. Ее использование позволит в два раза увеличить производительность коммунальных служб. Благодаря новой машине специалисты смогут оперативнее реагировать на заявки жителей, ликвидируя в среднем от 10 до 16 засоров в день.

«Обновление коммунальной техники — результат слаженной работы администрации округа и правительства Московской области. Это не просто новое оборудование, это реальное улучшение для жителей: скорость устранения аварийных ситуаций возрастет, а работа систем водоотведения станет значительно надежнее», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

До конца года в рамках программы в ресурсоснабжающие организации Дмитровского округа поступит в общей сложности 10 единиц новой коммунальной техники для комплексного обслуживания систем водоснабжения и водоотведения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.