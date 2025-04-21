Нижегородцам объяснили, почему в городе не отключают отопление

Прекращение подачи отопления в Нижнем Новгороде в данный момент является нецелесообразным. Городская администрация, отвечая на жалобы жителей в социальных сетях, подчеркнула, что весенняя погода характеризуется внезапными перепадами температур. За периодом летнего тепла может последовать похолодание, сообщает ИА «Время Н» .

«Отключите отопление. Жара стоит. Не у всех людей есть возможность перекрыть радиаторы», — пожаловалась одна из жительниц города.

В мэрии отметили, что решение о завершении отопительного сезона принимается городской администрацией, основываясь на прогнозе погоды и соблюдении норматива — среднесуточной температуре выше +8 градусов на протяжении пяти дней подряд.

В настоящее время источники тепла работают на минимальных параметрах. Однако существенное снижение подачи тепла невозможно, поскольку в отопительный период котлы обеспечивают нагрев воды как для системы отопления, так и для горячего водоснабжения. Температура горячей воды, согласно нормативным требованиям, не должна опускаться ниже 60 градусов, разъяснили представители администрации.

Гражданам порекомендовали обратиться в управляющие компании для корректировки объема тепла, поступающего в дома, а также установить терморегуляторы на радиаторы в квартирах.