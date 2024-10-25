Некачественная вода появилась в Лесном г. о. Пушкинский из-за аварийных ситуаций

Некачественная вода в квартирах поселка Лесной округа Пушкинский появилась из-за аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и электроэнергии, сообщает пресс-служба администрации округа. С жителями проведут встречу 6 ноября, добавили в МинЖКХ региона.

Наличие питьевой воды в поселке обеспечивается подземными водами. Ресурсоснабжающая организация МУП «ЖКХ Лесной» использует артезианские скважины ВЗУ № 1, 3, 4, 5 и 6.

В 2023 году ВЗУ № 6 удалось включить в долгосрочную программу Московской области «Чистая вода». Сейчас администрация проводит реконструкцию сооружения и оснащение его станцией обезжелезивания, в частности производятся работы по бурению скважины. Все работы завершат в 2026 году.

Власти проинформировали население. В поселке организован постоянный подвоз питьевой воды. Появление некачественной воды в квартирах в администрации объяснили аварийными ситуациями на сетях водоснабжения.

В МинЖКХ региона подтвердили, что сейчас идет реконструкция ВЗУ № 6. В ведомстве добавили, что в поселке постоянно проводится отбор контроля качества питьевой воды водопровода, протоколы испытаний.

Министерство направило письмо в МУП «ЖКХ Лесной» о необходимости дополнительного контроля за качеством питьевой воды в Лесном. На 6 ноября запланирована встреча с жителями поселка.

Ранее местные жители пожаловались, что в жилые дома подается непригодная для питья вода. В ГСУ СК России по Московской области по их доводам возбуждено уголовное дело.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.