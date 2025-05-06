Неисправность лифта в доме для переселенцев в мкр округа Пушкинский устранили

Заместитель главы округа Пушкинский Людмила Кнопатченкова встретилась с жителями дома 2Б по улице Гоголевской в мкр Мамонтовка. В новостройке предусмотрены квартиры для 121 семьи — это более 320 жителей из 26 аварийных домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«На сегодняшний день можно сказать, что дом почти полностью заселен. Он был построен в прошлом году и большинство жителей — почти 106 квартир — подписали договор мены или договора социального найма, большинство переехали, либо в процессе переезда. Мы сегодня хотели услышать просьбы, обращения, жалобы граждан и вопросы, которые накопились за 4 — 5 месяцев», — рассказала Людмила Конопатченкова.

На встрече также присутствовали представители «ЖЭУ Пушкино» — управляющей компании, которая обслуживает этот дом. Жители поделились своей обеспокоенностью в отношении отопления и качества воды. Все замечания УК взяла в работу. Оказалось, что главная проблема — неработающий лифт — уже решена. С первого мая подъемник работает исправно.

«Мы переезжали с Правдинского, с аварийного фонда. Несколько десятилетий ждали переселения, живем уже два месяца и впечатления хорошие: светло, хорошо. Вот была проблема с лифтами, сейчас нам ее устранили, к счастью. В целом, нравится район, все неплохо. Проблемы, которые возникают — не без этого — они решаются, в том числе в диалоге с жителями», — поделилась жительница Пушкино Анна Львова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.