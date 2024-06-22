Не более 4 часов в день: украинцам ограничат подачу электричества зимой

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ДТЭК: зимой украинцы смогут пользоваться электричеством менее 4 часов в день

Исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в случае отсутствия мер по восстановлению энергосистемы Украины граждане будущей зимой будут пользоваться электричеством всего 4 часа в сутки, сообщает Lenta.ru .

Как заявил Сахарук телеканалу CNN, чтобы избежать таких длительных отключений света, в стране необходимо восстановить электростанции, получившие повреждения. Кроме того, следует повысить пропускную способность интерконнекторов и построить установки распределенной генерации.

Все это нужно сделать до старта отопительного сезона, то есть осталось 120 дней, добавил Сахарук.

Ранее экс-глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что жители Украины к зиме могут покинуть страну из-за проблем с электричеством.