Не более 4 часов в день: украинцам ограничат подачу электричества зимой
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Исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в случае отсутствия мер по восстановлению энергосистемы Украины граждане будущей зимой будут пользоваться электричеством всего 4 часа в сутки, сообщает Lenta.ru.
Как заявил Сахарук телеканалу CNN, чтобы избежать таких длительных отключений света, в стране необходимо восстановить электростанции, получившие повреждения. Кроме того, следует повысить пропускную способность интерконнекторов и построить установки распределенной генерации.
Все это нужно сделать до старта отопительного сезона, то есть осталось 120 дней, добавил Сахарук.
Ранее экс-глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что жители Украины к зиме могут покинуть страну из-за проблем с электричеством.