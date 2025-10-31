Нарушителей у контейнерных площадок в Подмосковье оштрафовали на 400 тыс рублей ЖКХ сегодня в 16:48 Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В начале октября на территории Московской области прошел рейд по выявлению нарушений парковки у контейнерных площадок. Так, за 2 недели зафиксировано более 80 случаев неправомерной стоянки, препятствующей вывозу твердых коммунальных отходов. Все протоколы составлены по ч. 1 ст. 6.14 Кодекса МО об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.