Нарушителей у контейнерных площадок в Подмосковье оштрафовали на 400 тыс рублей
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В начале октября на территории Московской области прошел рейд по выявлению нарушений парковки у контейнерных площадок. Так, за 2 недели зафиксировано более 80 случаев неправомерной стоянки, препятствующей вывозу твердых коммунальных отходов. Все протоколы составлены по ч. 1 ст. 6.14 Кодекса МО об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.
Размеры штрафов:
- для граждан — 5 тыс. рублей;
- для должностных лиц — 10 тыс. рублей;
- для юридических лиц — 30 тыс. рублей.
Наибольшее число нарушений выявлено в:
- Химках — ул. Германа Титова, ул. 9 Мая, мкр. Планерная;
- Красногорске — Ильинские Луга, ул. Архангельская, ул. Романовская;
- Одинцовском — ул. Кутузовская и ул. Белорусская в Одинцово.
Масштаб проведенной работы свидетельствует о наведении порядка на контейнерных площадках и обеспечению беспрепятственного вывоза мусора.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.