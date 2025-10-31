Нарушителей у контейнерных площадок в Подмосковье оштрафовали на 400 тыс рублей

ЖКХ

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В начале октября на территории Московской области прошел рейд по выявлению нарушений парковки у контейнерных площадок. Так, за 2 недели зафиксировано более 80 случаев неправомерной стоянки, препятствующей вывозу твердых коммунальных отходов. Все протоколы составлены по ч. 1 ст. 6.14 Кодекса МО об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

Размеры штрафов:

  • для граждан — 5 тыс. рублей;
  • для должностных лиц — 10 тыс. рублей;
  • для юридических лиц — 30 тыс. рублей.

Наибольшее число нарушений выявлено в:

  • Химках — ул. Германа Титова, ул. 9 Мая, мкр. Планерная;
  • Красногорске — Ильинские Луга, ул. Архангельская, ул. Романовская;
  • Одинцовском — ул. Кутузовская и ул. Белорусская в Одинцово.

Масштаб проведенной работы свидетельствует о наведении порядка на контейнерных площадках и обеспечению беспрепятственного вывоза мусора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.