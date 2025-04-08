На Загорской ГАЭС начался капремонт агрегата, введенного в эксплуатацию в 1990 году

На Загорской ГАЭС (филиал ПАО «РусГидро») в п. Богородское под Сергиевым Посадом проводятся ежегодные планово-предупредительные ремонты основного генерирующего оборудования. Их главная задача – обеспечение надежной работы и поддержание эксплуатационных характеристик крупнейшей в России гидроаккумулирующей станции, сообщила пресс-служба администрации городского округа Сергиев Посад.

На Загорской ГАЭС эксплуатируются шесть обратимых гидроагрегатов с радиально-осевыми турбинами. Уже завершен текущий ремонт гидроагрегата №1, первый пуск которого состоялся в 1987 году. С начала апреля в плановый капитальный ремонт выведен обратимый гидроагрегат №4, введенный в эксплуатацию в 1990 году.

Капремонт гидроагрегата продлится 83 календарных дня и включает в себя типовой комплекс работ по ревизии, ремонту и наладке всех узлов и вспомогательных систем: рабочего колеса, проточной части, направляющих подшипников, ротора и статора. Ввод гидроагрегата в работу после капительного ремонта намечен на конец июня.

Ремонтная кампания на станции завершится в ноябре. К этому времени специалисты выполнят текущие ремонты всех шести гидроагрегатов и пяти блочных трансформаторов. Все работы проводятся по утвержденному годовому графику ремонтов, согласованному с АО «Системный оператор Единой энергетической системы», и не повлияют на производственную деятельность гидроаккумулирующей электростанции.

В 2025 году, помимо плановых ремонтов, на станции продолжится программа технического перевооружения и реконструкции оборудования.

В марте Загорская ГАЭС отметила важную дату - был зафиксирован юбилейный 55-миллиардый киловатт-час электроэнергии. Среднегодовая выработка станции составляет порядка 1,9 миллиарда кВт/ч. Предыдущий юбилейный рекорд 50 миллиардов кВт/ч был установлен в 2022 году.

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