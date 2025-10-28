На Сахалине произошло массовое отключение электричества

Сразу несколько районов Сахалинской области остались без света из-за сбоя на ТЭЦ, сообщили в региональном Минэнерго.

В системе сработали защиты, что привело к «разделению Сахалинской энергосистемы» на южную и северную части. Сейчас Сахалинская ГРЭС-2 в изолированном режиме питает север острова.

Сахалинская ГРЭС-2 работает на северный изолированный район. Причины выясняются.

В течении двух часов планируется включить генераторы Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 в сеть.

