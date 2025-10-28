На Сахалине произошло массовое отключение электричества
Сразу несколько районов Сахалинской области остались без света из-за сбоя на ТЭЦ, сообщили в региональном Минэнерго.
В системе сработали защиты, что привело к «разделению Сахалинской энергосистемы» на южную и северную части. Сейчас Сахалинская ГРЭС-2 в изолированном режиме питает север острова.
Сахалинская ГРЭС-2 работает на северный изолированный район. Причины выясняются.
В течении двух часов планируется включить генераторы Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 в сеть.
Ранее сообщалось, что во всех регионах Украины, где до этого были аварийные отключения электричества, с 16:00 22 октября заработали графики почасовых отключений.
