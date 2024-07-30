На портале госуслуг Подмосковья теперь можно оформить перерасчет за газ

Услуга по перерасчету размера платы за газ появилась на региональном портале госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«На регпортале доступно уже более 370 электронных услуг и сервисов для жителей и бизнеса. Перевод услуг в «цифру» позволяет подавать заявления с любого гаджета. Теперь оформить перерасчет начислений за газ жители Подмосковья могут на региональном портале госуслуг или в приложении «Добродел», — рассказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Если человек временно отсутствовал в жилом помещении по каким-либо причинам или поменялось количество проживающих людей, то можно оформить перерасчет. Для этого следует открыть страницу услуги «Перерасчет размера платы за газ» на региональном портале и в онлайн-заявлении указать номер лицевого счета, ФИО абонента. Кроме того, нужно прикрепить необходимые документы и отправить онлайн-заявку.

Ведомство рассмотрит заявление, ответ поступит в личный кабинет на региональном портале. Если решение положительное, то перерасчет будет выполнен в течение пяти рабочих дней.

Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.