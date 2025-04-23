На портале «Добродел» можно подать заявку на возобновление подачи газа

Жители Московской области могут подать заявки на возобновление подачи газа и поверку газовых счетчиков в мобильном приложении «Добродел». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Воспользоваться услугами могут собственники частных домов и квартир в многоэтажках. Чтобы подать онлайн-заявку, необходимо открыть «Добродел», перейти в раздел «Услуги» — «Все услуги» — «Дом и ЖКХ» и выбрать нужную услугу: «Возобновление подачи газа после устранения нарушений, выявленных во время проведения технического обслуживания» или «Поверка бытовых приборов учета газа (счетчиков)». Далее необходимо заполнить онлайн-форму и указать желаемую дату проведения работ.

После подачи онлайн-заявки с заявителем свяжется сотрудник АО «Мособлгаз», чтобы подтвердить дату проведения работ или перенести ее в случае необходимости.

Услуги предоставляются бесплатно. Оплата за непосредственное проведение работ осуществляется согласно прейскуранту АО «Мособлгаз».

Акт о выполненных работах направляется в личный кабинет заявителя на регпортале. Его необходимо подписать электронной цифровой подписью в течение 7 рабочих дней.

Добродел — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья. Скачать приложение для Android можно в RuStore, на платформе AppGallery и в Google Play. Версия для iOS размещена в App Store.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.