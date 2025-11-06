На подмосковном КПО «Нева» подвели итоги эксперимента техногрунта

На комплексе по переработке отходов «Нева» в Солнечногорске теплица функционирует уже полтора года. За это время здесь выросли разнообразные растения: овощные, многолетние и однолетние цветочные культуры, злаковые, хвойные, лиственные и даже экзотические виды, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Некоторые растения были посажены семенами, другие — размножались методом черенкования.

Грядки в теплице поделены на три отсека:

Первый отсек — 100% обычный плодородный грунт.

Второй отсек — 70% обычного плодородного грунта + 30% техногрунта.

Третий отсек — 50% обычного техногрунта + 50% обычного плодородного грунта.

На протяжении всего эксперимента каждый месяц фиксировали динамику роста и состояние. По итогам наблюдений можно уверенно сказать, что использование техногрунта положительно влияет на рост и развитие растений. Там, где был добавлен техногрунт, растения выглядели более пышными, зелеными и декоративными.

Использование технического грунта возможно и в городских условиях, например, при озеленении откосов дорог. Это позволяет повысить декоративность зеленых насаждений, их устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и улучшает общий вид городского ландшафта.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.