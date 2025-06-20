На ПМЭФ представили проекты, направленные на улучшение освещения улиц Подмосковья

На ПМЭФ представили сразу два инновационных проекта, которые вместе делают улицы Подмосковья ярче. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

Первый проект — умный мониторинг наружного освещения, который держит под контролем более 110 тыс. фонарей, свыше 2 тыс. распределительных шкафов и 3 тыс. км линий наружного освещения. Система собирает, хранит и обрабатывает данные об энергопотреблении, наличии технических неисправностей и т. д. В случае выявления нарушений автоматически отправляет заявки на их устранение через чат-бот. С начала года она помогла решить более 7 тыс. неполадок, а время передачи обращений жителей сократилось на 35%.

Второй проект — искусственный интеллект из «Чистой территории». С помощью данных с более 66 тыс. камер системы «Безопасный регион» искусственный интеллект автоматически находит неработающие фонари в 7,7 тыс. дворах, ставит задачи на их замену и контролирует выполнение. Уже устранено свыше 15 тыс. нарушений.

С практиками внедрения технологий искусственного интеллекта в Московской области можно ознакомиться на портале «Цифровой регион».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.