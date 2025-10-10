На котельной РЖД в Лобне проведут капитальный ремонт котла. По сообщению главы городского округа Анны Кротовой, котельную РЖД ожидает обновление. Этот объект обеспечивает теплом 11 многоквартирных домов микрорайона Депо, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В текущем году в котельной запланирован ремонт системы химической водоподготовки. Она необходима для подпитки котлов. Кроме того, на следующей неделе специалисты приступят к расчистке территории вокруг объекта — будет снесено ветхое здание, а строительный мусор и плиты отправят на утилизацию.

На 2026 год намечен капитальный ремонт котла № 1. Он позволит повысить качество поставляемых ресурсов.

По инициативе главы городского округа в конце прошлого года в котельной РЖД впервые за долгие годы провели капитальный ремонт и заменили изношенное оборудование. На объекте была произведена опрессовка котлов и тепловой сети, установлены новые насосы. Кроме того, там провели работы по перекладке ввода трубопровода ХВС.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.