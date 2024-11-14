На контроле прокуратуры: в школе Кузбасса пожаловались на отсутствие отопления

Прокуратура Кузбасса проверяет школу в Промышленновском районе: родители пожаловались, что там уже месяц нет отопления, сообщает Сiбдепо .

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на соблюдение прав несовершеннолетних», — заявили в ведомстве.

Специалисты прокуратуры намерены проверить соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства и закона об образовании.

Ранее профессор Владимир Леднев рассказал, что сегодня в России детям далеко не всегда доступен спорт: спрос на занятия в спортивных школах превышает их возможности. Задача государства — обеспечить эти организации всем возможным, это не должно ложиться на плечи родителей учеников. Проблему с финансированием частично могут решить меценаты и спонсоры, но в целом услуги школы все равно должны быть бесплатными.