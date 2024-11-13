Недоступная роскошь: эксперт рассказал о детском спорте в России

Завкафедрой спортивного менеджмента факультета индустрии спорта, д. э. н., профессор Владимир Леднев заявил, что сегодня детям в России далеко не всегда доступен спорт: спрос на занятия в официальных спортшколах превышает их возможности, появляются частные академии, сообщает RuNews24.ru .

«Это задача государства — обеспечить всем необходимым эти школы. Поэтому не должно быть никаких пожертвований, взносов и тем более поборов. Закупка инвентаря — это задача школы. Достойная заработная плата тренера — это тоже задача школы. И государственные органы власти должны это обеспечить», — отметил Леднев.

По его словам, проблему с финансирование частично может решить меценатство, но для родителей услуги спортшколы должны быть бесплатными. Для этого нужно открывать такие новые организации.

В разных семьях разные возможности, и государство должно полноценно финансировать детские спортивные школы, добавил эксперт.