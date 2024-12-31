На контейнерных площадках Каширского кластера Подмосковья обновлены баки

Региональные операторы Подмосковья продолжают активную работу по ремонту и восстановлению баков на контейнерных площадках даже в праздничные дни. Об этом сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Так, за предновогоднюю неделю силами команды регоператора Каширского кластера проведены следующие работы:

г.о. Ленинский

г. Видное, бульвар Зеленые аллеи, д. 12: замена 4 баков ТКО;

д. Лопатино ул. Станистлава Рихтера д. 5: замена бака РСО;

г. Видное, мкр. Солнечный, д. 5: замена баков ТКО;

п. Горки Ленинские, пр. Южный, д. 1: замена баков ТКО;

г. Видное, ул. Советская, д. 14: установка бака ТКО;

г. Видное, ул. Радужная, д. 8: установка бака ТКО;

г. Видное, Битцевский пр., д. 15: замена баков ТКО;

г. Видное, ул. Лемешко, д. 8: замена баков ТКО;

д. Лопатино ул. Сухановская д.8 : установка баков ТКО;

д. Лопатино ул. Сухановская д.37 : установка баков ТКО;

д. Совхоз имени Ленина д.14: замена баков ТКО.

г.о. Кашира

г. Кашира, улица Клубная, д. 3: установка баков ТКО;

д. Большое Кропотово: замена бака ТКО;

д. Большое Руново, ул. Дачная: замена баков ТКО;

п. Большое Руново: замена баков ТКО;

д. Большое Руново, ул. Южная, д. 31: замена баков ТКО;

д. Большое Руново, ул. Садовая, д. 5: замена баков ТКО;

д. Большое Руново, ул. Садовая, д. 32: замена бака ТКО;

п. Новоселки, ул. Центральная, д. 34: замена баков ТКО;

п. Новоселки, ул. Центральная, д. 33: замена баков ТКО;

г.Кашира, ул. Железнодорожная: установка баков ТКО и РСО.

г.о. Домодедово

с. Успенское: установка бака ТКО;

с. Растуново, ул. Заря, д. 15 «А»: установка бака РСО;

г. Домодедово, ул. Корнеева, д. 34: замена бака РСО;

г. Домодедово мкр. Авиационный, д. 9: замена бака РСО;

г. Домодедово, ул. Корнеева, д. 9: установка бака РСО;

г. Домодедово, ул. Советская, д. 1: замена баков ТКО;

с. Домодедово ул. Восточная д.9: замена баков ТКО;

г. Домодедово ул. Кирова д.15/1 : замена баков ТКО;

г. Домодедово: мкр. Востряково КП Светлая Роща д.1: установка баков ТКО;

д. Курганье КП Ясный д. 341: установка баков ТКО;

д. Курганье КП Спасибо врачам д.183: установка баков ТКО;

д. Шишкино ул. Вечерняя д.2: установка баков ТКО;

д. Купчино КП Каширские дачи д.155: установка баков ТКО;

с. Вельяминово ул. 4я Садовая д 2: установка баков ТКО;

Домодедово мкр. Барыбино КП Фишер д.255: установка баков ТКО;

с. Успенское КП Барыбино д.1428: установка баков ТКО;

Домодедово д Авдотьино пр. Хозяйственный д. 33: установка баков ТКО.

г.о. Ступино

г. Ступино, мкр. Новое Ступино, ул. Центральная 9: замена баков ТКО;

г. Ступино ул. Бахарева д. 10 «А»: замена баков РСО;

г. Ступино ул. Андропова д41/8: установка баков ТКО;

г. Ступино д Городище ул. Новая: установка баков ТКО.

г.о. Дзержинский

г. Дзержинский ул. Лермонтова, д. 24: замена баков ТКО;

г. Дзержинский улица карьер ЗИЛ 1: замена баков ТКО.

г. Котельники

ул. Кузьминская, д. 15: замена 6 баков ТКО;

ул. Кузьминская, д.1 замена 6 баков ТКО;

Второй Покровский проезд, д 10: замена баков РСО.

г.о. Луховицы

г. Луховицы, мкр. Октябрьский, ул. Куйбышева д. 315: замена баков ТКО и РСО;

с. Григорьевское ул. Заречная д. 35: замена ТКО;

с. Нижнее Маслово ул. Луговая д 1: замена бака ТКО;

п. Орешково ул. Парковая д. 14: замена бака РСО;

с. Гавриловское д. 100: замена бака ТКО;

г. Луховицы ул Цветочная д. 1: замена бака РСО.

г.о. Коломна

с. Лысцево ул. Новая 2А : замена бака РСО;

д. Грайвороны д. 32: установка бака ТКО;

г. Коломна Малинское шоссе д.10: замена баков ТКО;

г. Коломна ул. Толстикова д. 102: замена бака РСО;

с. Нижнее Хорошево ул. Советская: замена бака РСО;

д. Негомож, ул Центральная: заменил баков ТКО;

г. Коломна ул Суворова д 26: замена баков ТКО;

г. Коломна ул Дзержинского, д. 5 «А»: замена баков ТКО;

г. Коломна ул. Октябрьская д 291: замена бака РСО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.