На юго-западе Москвы завершили модернизацию газорегуляторного пункта

Фото - © Е. Самарина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

сегодня в 15:11

Специалисты завершили реконструкцию газорегуляторного пункта (ГРП) «Кооперативный» на юго-западе столицы. Они отвечают за снижение давления газа до определенных параметров и за поддержание его значений в заданных пределах, сообщается на сайте мэра Москвы.

ГРП «Кооперативный» расположен во дворе жилого дома на улице 2-й Горловской и обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора района Южное Бутово. Реконструкция позволит обеспечить безопасность, комфорт на станциях, а также оперативно реагировать на возникновение нештатных ситуаций.

В рамках проведения работ сотрудники АО «Мосгаз» установили новый шкафной ГРП отечественного производства, обновили подводящие газопроводы, сети газораспределения и газопотребления, а также поставили запорные устройства.

Столичный газорегуляторный пункт «Кооперативный» работает с 1978 года и нуждался в модернизации.