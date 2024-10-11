На форуме «Грамотный собственник» обсудят вопросы управления имуществом МКД Подмосковья

Министерство ЖКХ Подмосковья примет участие в ежегодном профессиональном форуме «Грамотный собственник — фактор развития сферы ЖКХ». Мероприятие, организованное региональной ассоциацией председателей советов многоквартирных домов при поддержке правительства Московской области, пройдет в Богородском городском округе 16 октября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Цель форума — формирование профессионального сообщества собственников жилья в многоквартирных домах и повышение уровня грамотности населения в сфере ЖКХ. С программой можно ознакомиться на сайте мероприятия грамотныйсобственник.рф

Форум пройдет в Подмосковье уже в 6 раз. За эти годы в работе форума приняло участие более 3 500 жилищных активистов, председателей советов МКД, где они обменивались опытом и получали новые знания в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В этом году снова форум станет ключевой площадкой для изучения актуальных тенденций и изменений в жилищно-коммунальном хозяйстве, что, в свою очередь, влияет на более эффективное управление общим имуществом многоквартирных домов.

Программа мероприятия включает обсуждение региональных практик и законодательных нововведений, которые помогут улучшить взаимодействие собственников с управляющими компаниями, органами местного самоуправления и правительством региона. Ознакомиться с полной программой форума можно на сайте:

В этом году спикерам форума станут:

Вице-губернатор Московской области Хромушин Е.А.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Мурашов В.С.

Министр ЖКХ Московской области Велиховский А.А.

Министр энергетики Московской области Воропанов С. А.

Генеральный директор фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Николов В.В.

Генеральный директор АО «Мособлгаз» Баранов И.А.

Председатель координационного совета Ассоциации председателей советов МКД Московской области Тыщенко О.В.

Член Координационного совета ассоциации председателей советов МКД Московской области Белехова Ю.А.

«Форум — это не просто возможность для собственников получить важную информацию, но также эффективная площадка для всех участников ЖКХ, в т. ч., представителей органов исполнительной власти и управляющих компаний, развить конструктивный диалог с жителями и объединить усилия для повышения ответственного и грамотного подхода к управлению имуществом МКД», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Форум открывает новые возможности для взаимодействия и сотрудничества, нацеленные на повышение качества управления и улучшение состояния общего имущества в многоквартирных домах. Профессиональные дискуссии, обсуждения и обмен опытом помогут создать устойчивую платформу для разработки лучших практик и внедрения инноваций в ЖКХ.

Форум будет транслироваться в прямом эфире в сети интернет на сайте грамотныйсобственник.рф

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.