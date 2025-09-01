На 247 объектах Подмосковья повысили надежность электроснабжения потребителей

Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. В рамках программы с начала текущего года специалисты «Мособлэнерго» провели работы на 247 объектах энергетики Подмосковья, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

По состоянию на конец августа общий процент выполнения программы составляет 84,72%.

«Повышение надежности электроснабжения потребителей Подмосковья — жилых домов, соцобъектов, производственных предприятий — это одно из наших приоритетных направлений деятельности. Уже в первом квартале этого года энергетики выполнили значительный объем работ: отремонтировали десятки километров линий, модернизировали электроустановки. Это не просто цифры — это реальное улучшение качества жизни людей, снижение числа отключений и создание устойчивой энергосистемы региона», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

За восемь месяцев 2025 года специалисты провели капитальный ремонт более 43 километров линий электропередачи и работы по строительству и реконструкции 84 км ЛЭП напряжением 0,4–10 кВ. Также специалисты компании провели капремонт и замену оборудования в 60 трансформаторных подстанциях и работы по строительству и реконструкции 95 ТП и РП. На 95,3% выполнена программа по расчистке от древесно-кустарниковой растительности охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Всего в 2025 году в соответствии с программой повышения надежности будут проведены работы по ремонту, реконструкции и строительству 331 объекта электросетевого хозяйства. В течение этого года энергетики заменят 64,71 км проводов линий электропередачи, выполнят капитальный ремонт оборудования в 67 подстанциях, реконструируют и построят больше 100 км ЛЭП 0,4/6/10 кВ и 109 подстанций и распределительных пунктов. Также запланирована расчистка от древесно-кустарниковой растительности 8,48 га охранных зон вдоль ЛЭП.

Работы в рамках программы проводятся в районах, где зарегистрировано большое количество обращений от потребителей по поводу качества электроснабжения. Задача компании — повышение стабильности подачи электроэнергии и снижение риска технологических нарушений в сетях. Работы проводятся наряду с ежегодными производственными программами компании. На формирование программы влияет как сбор данных из разных источников, так и последующий эффект от ее реализации.

По вопросам нарушения электроснабжения и качеству электроэнергии необходимо обращаться на телефон «горячей линии» «Мособлэнерго»: 8 (495) 995-00-99.

В 2025 году ремонтной и инвестиционной программами предусмотрены мероприятия по повышению надежности электроснабжения в 35 округах Московской области, которые будут реализованы силами 10 филиалов «Мособлэнерго».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и „Россети“ реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.