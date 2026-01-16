сегодня в 13:30

Мурал «Крепче стали» появился на фасаде восстановленного дома в Мариуполе

В Мариуполе завершили восстановление четырнадцатиэтажного дома на проспекте Ленина, на фасаде которого создали мурал «Крепче стали» в рамках Всероссийского арт-фестиваля, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Мариуполе завершили капитальный ремонт четырнадцатиэтажного одноподъездного дома по проспекту Ленина. Работы проходили под контролем управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Реконструкция началась с восстановления поврежденных стен, затем специалисты из Подмосковья модернизировали крышу, установили новые окна и металлические двери, отремонтировали систему отопления и благоустроили общие помещения. Особое внимание уделили фасаду: провели демонтаж старых покрытий, мойку, грунтование, выравнивание с армированием, декоративную штукатурку и окраску.

Завершающим этапом стало создание мурала «Крепче стали», посвященного стойкости людей, прошедших через испытания. Специалисты управления технического надзора более 30 раз выезжали на объект для контроля качества работ. Подрядчиком выступила организация под руководством Фонда капитального ремонта Московской области.

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев отметил самоотверженность специалистов, подчеркнув их вклад в восстановление дома в сложных условиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.