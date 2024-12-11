Муниципальная служба содержания Истры проводит работы по сбору коммунальных отходов

Ежедневно на объектах по сбору твердых коммунальных отходов (ТКО), а их на содержании МБУ «ДОДХИБИМР» более 480, проводится работа по наведению чистоты и порядка, а именно подбор мусора в баки, вывоз в места разрешенного складирования, например, автомобильных покрышек.

За прошедшую неделю объемы подобранного мусора превысили 270 кубометров. Для сравнения коммунальщиками округа было подобрано 65 кубометров случайного мусора по территории всего округа.

Для утилизации таких отходов есть специальные пункты приема и даже бесплатного вывоза.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.