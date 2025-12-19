Мособлводоканал заменил насосный агрегат в Новоазовском округе ДНР

Специалисты Мособлводоканала Подмосковья за неделю установили новый насосный агрегат в селе Роза Люксембург и провели 28 работ по ремонту и профилактике водоснабжения в Новоазовском округе ДНР, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Мособлводоканал Подмосковья продолжает поддерживать системы водоснабжения и водоотведения в Новоазовском муниципальном округе Донецкой Народной Республики. За прошедшую неделю специалисты выполнили 28 профилактических и ремонтных работ.

В селе Роза Люксембург установлен новый насосный агрегат на механическом водопроводном колодце. Современное оборудование обеспечит стабильное давление воды и бесперебойную подачу в дома жителей даже в часы пиковых нагрузок.

Кроме того, в селе Сопино заменили участок водопровода длиной 400 метров и установили две соединительные муфты ДРК диаметром 100 мм. Сейчас ведутся подготовительные работы по замене водовода в селе Безыменное. Также специалисты устраняют утечки и технологические нарушения на сетях водоснабжения и самотечных коллекторах по всему округу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий, 150 из них — в 2025 году.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.